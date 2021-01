Venerdì 8 gennaio 2021 - 09:21

Le borse europee aprono in rialzo su scia rally Wall Street

Bene Francoforte, Parigi e Londra

Roma, 8 gen. (askanews) – Apertura in rialzo per le borse europee, sospinte in avanti dal rally di ieri di Wall Street. Francoforte guadagna lo 0,81%, mentre Parigi si mostra in progresso dello 0,75%. Bene anche Londra, in rialzo dello 0,75%.