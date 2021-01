Giovedì 7 gennaio 2021 - 10:16

Bce: l’incertezza resta alta, pronti a adeguare tutti gli strumenti

Assicurare che l'inflazione continui ad avvicinarsi all'obiettivo

Milano, 7 gen. (askanews) – “Le misure di politica monetaria adottate dal Consiglio direttivo contribuiranno a preservare condizioni di finanziamento favorevoli nel periodo della pandemia, sostenendo il flusso del credito a tutti i settori dell’economia, offrendo supporto all’attività economica e salvaguardando la stabilità dei prezzi nel medio termine. L’incertezza resta comunque elevata, anche per quanto riguarda la dinamica della pandemia e la tempistica della distribuzione dei vaccini”. Lo scrive la Bce nel suo ultimo bollettino.

“Il Consiglio direttivo – prosegue- continuerà inoltre a seguire l’andamento del tasso di cambio in relazione alle sue possibili implicazioni per le prospettive di inflazione a medio termine. Pertanto, il Consiglio rimane pronto ad adeguare, ove opportuno, tutti gli strumenti a sua disposizione per assicurare che l’inflazione continui ad avvicinarsi stabilmente all’obiettivo, in linea con il suo impegno ad adottare un approccio simmetrico”.