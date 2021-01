Martedì 5 gennaio 2021 - 19:37

Petrolio, Opec+ trova accordo: Russia aumenta mentre Riad taglia

Per Arabia Saudita riduzione fino a 1 mln barili

Roma, 5 gen. (askanews) – L’Opec+ ha raggiunto un compromesso sui nuovi livelli produttivi per febbraio e marzo. Ci sarà un aumento della produzione di 75mila barili al giorno solo per Russia e Kazakistan mentre l’Arabia Saudita compenserà i tagli mancati degli altri fino 1 milione di barili al giorno. La produzione complessiva è prevista passare dagli attuali 7,2 milioni di barili al giorno a 7,125 mln di barili per febbraio a 7,005 per marzo.

Dopo i 500mila aggiuntivi di gennaio fissati nella riunione dello scorso 3 dicembre è stato complicato raggiungere un accordo all’unanimità per tutti i membri vista la distanza di posizioni tra Mosca e Riad. L’allegato alla nota stampa conclusiva chiarisce che la produzione aggiuntiva arriverà da Russia e Kazakistan per 65mila barili al giorno in più per la prima e 10 mila per la seconda.

“Gli aggiustamenti alla produzione per aprile e i mesi successivi – si legge nella nota conclusiva – saranno decisi durante il prossimo meeting” che si terrà il 4 marzo, come stabilito il 3 dicembre scorso.