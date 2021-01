Lunedì 4 gennaio 2021 - 12:48

Piazza Affari consolida i rialzi, in luce Fca e industriali

L'Ftse Mib guadagna l'1,1%

Roma, 4 gen. (askanews) – Piazza Affari consolida i rialzi al giro di boa di metà seduta. L’Ftse Mib guadagna l’1,1%, a 22.477 punti. In lieve rialzo lo spread Btp-Bund a 110 punti. In luce quest’oggi il titolo Fca che segna un rialzo superiore al 2% in attesa dell’assemblea che darà il via libera alla fusione con Psa che darà vita al quarto produttore di auto al mondo.

Bene anche gli altri industriali, con i guadagni di Stmicroelectronics (+3,67%), Saipem (+3,4%) e Buzzi Unicem (+3,28%). Sul fronte opposto, vendite per i bancari con i ribassi di Mediobanca (-1,03%), Bper (-0,91%), Banco Bpm (-0,77%) e Unicredit (-0,75%).