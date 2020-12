Martedì 29 dicembre 2020 - 08:14

“Licenziabile il dipendente che rifiuta il vaccino”

Lo dice il giurista Pietro Ichino

Roma, 29 dic. (askanews) – Secondo il Professore Pietro Ichino, giurista esperto di diritto del lavoro, è licenziabile il dipendente che rifiuta di vaccinarsi contro il Covid. In una intervista al “Corriere della Sera”, Ichino spiega infatti che non solo si può rendere obbligatorio il vaccino, “ma in molte situazione è previsto”. “L’articolo 2087 del codice civile – precisa Ichino – obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure suggerite da scienza ed esperienza, necessarie per garantire la sicurezza fisica e psichica delle persone che lavorano in azienda, il loro benessere”.

Non solo quindi il datore di lavoro può imporlo, aggiunge Ichino, “ma deve farlo. Ovviamente se è ragionevole. In questo momento non lo sarebbe, perché non è ancora possibile vaccinarsi. Ma, via via che la vaccinazione sarà ottenibile per determinate categorie ù per esempio i medici e gli infermieri ù diventerà ragionevole imporre questa misura, finché l’epidemia di Covid sarà in corso”.

Plg/Int9