Lunedì 28 dicembre 2020 - 21:45

Franco Siddi: serve iniziativa di alfabetizzazione digitale

Il presidente di Confindustria Radio e Tv: per aprire fase nuova

Roma, 28 dic. (askanews) – “Sicuramente per aprire una fase nuova c’è bisogno tra le altre cose, di pensare ad una grande iniziativa di alfabetizzazione digitale delle persone che abitano il nostro Paese”. Lo ha detto a Tg2000 Franco Siddi, presidente di Confindustria Radio e Tv.

“Il lockdown – ha proseguito Siddi – ha dimostrato che senza il digitale manca la rete di connessione, le televisioni e le radio ci hanno aiutato molto, devono se possibile fare adesso anche di più, per essere protagoniste di una iniziativa di educazione che partendo dalle scuole possa essere rilanciata attraverso questi mezzi che entrano nelle case di tutti, in maniera chiara, capace di aiutare tutti a capire che cosa significa usare gli strumenti digitali per comunicare, utilizzarli per essere protagonisti, per non essere sudditi di una nuova schiavitù, quella di una tecnologia che altrimenti è governata solo da quelli che sanno governare le cosiddette macchinette e che possono diventare i nuovi padroni dei sistemi anche democratici”.

“Dobbiamo cominciare quindi dalle scuole, perché i ragazzi utilizzano tutti gli strumenti, dal telefonino in su, in maniera seria, la più consapevole possibile già dal momento del gioco, pensando poi alla fase successiva, quella dello strumento necessario per lavorare, per comunicare, per dialogare, per essere protagonisti di vita civile e pubblica”.