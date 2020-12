Lunedì 21 dicembre 2020 - 18:08

Vendite sulle borse europee, spaventa la variante al Coronavirus

Giù Francoforte, Parigi e Londra

Roma, 21 dic. (askanews) – La variante al Coronavirus scoperta in Gran Bretagna deprime i listini europei che arichiano la seduta in netto ribasso, Francoforte ha ceduto il 2,82%, mentre Parigi ha perso il 2,43%. Male anche Londra, in ribasso dell’1,73%.