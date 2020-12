Lunedì 21 dicembre 2020 - 18:04

Piazza Affari chiude in rosso, la variante Coronavirus fa paura

L'Ftse Mib ha ceduto il 2,57%

Roma, 21 dic. (askanews) – Piazza Affari chiude la seduta in netto ribasso, con l’Ftse Mib che ha lasciato sul terreno il 2,57% a 24.410 punti. La variante al Coronavirus, registrata in Gran Bretagna, mette paura alle borse europee, preoccupate per ulteriore rallentamento dell’attività economica. In rialzo lo spread Btp-Bund, attestato in chiusura a 112 punti, con un rendimento dello 0,54%.

Sul listino, vendite sul titolo Eni che ha ceduto oltre il 4%, seguito da Bper (-4,03%) e Saipem (-3,93%). Bene invece Cnh che ha guadagnato l’1,1% e Diasorin, in rialzo dello 0,59%.