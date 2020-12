Domenica 20 dicembre 2020 - 08:30

Recovery fund, Gualtieri: basta ritardi, chiudere presto verifica

Capisco le proteste, a gennaio faremo un "Ristori-final"

Roma, 20 dic. (askanews) – “Il vero rischio non è la crisi”. Il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri spiega alla Stampa che “il vero rischio è che i tempi del confronto politico ci facciano ritardare il Recovery Plan. Ha perfettamente ragione Zingaretti: è un lusso che non ci è consentito”. Per questo Gualtieri lancia un appello ai partiti della maggioranza: serve “uno scatto immediato”, la verifica va chiusa in fretta, perché “dobbiamo approvare quanto prima la bozza di piano e aprire su di essa il confronto in Parlamento e nel Paese. Spero che nessuno pensi di sospendere questo lavoro fino a dopo le feste. Non possiamo permetterci altri indugi”.

“Capisco le proteste, ma abbiamo predisposto un altro pacchetto di aiuti immediati da 645 milioni”, afferma Gualtieri in una intervista al direttore del quotiiano torinese, Massimo Giannini. “E poi voglio rassicurare fin da ora chi oggi patisce maggiormente il lockdown: a gennaio faremo un ‘Ristori-final’, e con un altro decreto legge interverremo ancora per integrare i sostegni alle categorie più colpite”.

Quanto alla Legge di Stabilità, Gualtieri non è preoccupato per i saldi che ballano: “In realtà il Parlamento la sta migliorando, dal punto di vista della crescita e dell’equità sociale”. Per il resto, Gualtieri non vuol sentire altre chiacchiere che servono solo ad alimentare polemiche. E questo vale tanto per la patrimoniale (“nessuno ne ha mai parlato nelle nostre riunioni di governo e di maggioranza”), quanto per il Mes (“su questo sapete come la penso, è una domanda che dovete girare ai Cinque Stelle”).

Ska