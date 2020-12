Domenica 20 dicembre 2020 - 12:18

Assobibe: bene rinvio Sugar tax, ascoltate richieste del settore

Pierini: grazie a Italia Viva, alla maggioranza e a Forza Italia

Roma, 20 dic. (askanews) – Assobibe giudica positivamente il rinvio a gennaio 2022 per l’entrata in vigore della Sugar tax durante l’esame parlamentare della legge di bilancio. “Sono state ascoltate – afferma il presidente Giangiacomo Pierini – le richieste del settore, fortemente colpito in quest’ultimo anno. I mesi di proroga sono molto importanti in un anno in cui non si vedrà ancora la normalità nella ripresa dei consumi, in particolare fuori casa”.

“Un ringraziamento importante – sottolinea il presidente – va a Italia Viva, alla maggioranza, a Forza Italia e a tutte le forze di opposizione che con il governo hanno approvato questa notte la proroga della Sugar tax”.

“Sarà fondamentale – aggiunge Pierini – usare al meglio questo tempo accordato, anche per ripensare in un riaperto dialogo con il governo alle motivazioni della Sugar tax, non legate a temi salutistici visto che obesità e diabete non riguardano un unico alimento, i cui consumi in Italia sono contenuti e in calo da anni”.