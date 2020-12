Sabato 19 dicembre 2020 - 17:53

Verso un aumento dell’accise sulle sigarette elettroniche fino al 25%

Emendamento in commissione Bilancio

Roma, 19 dic. (askanews) – I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, vedranno un aumento nel 2021 dell’imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, dal 10% al 15% e dal 5% al 10% dell’accisa gravante sull’equivalente quantitativo di sigarette. E’ quanto prevede un emendamento alla manovra distribuito in commissione Bilancio della Camera per il rish finale. L’imposta salirà ulteriormente nel 2022 al 20% e al 15% e nel 2023 al 25% e al 20%.

Cos/Fgl/Int9