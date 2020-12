Giovedì 17 dicembre 2020 - 22:05

Tlc: Enel avvia vendita Open Fiber, avanza progetto Rete Unica

Entra Macquarie. Verso controllo Cdp

Roma, 17 dic. (askanews) – Il consiglio di amministrazione di Enel ha sbloccato oggi l’empasse sulla rete unica deliberando l’accettazione dell’offerta di Macquarie tra il 40 e il 50 % della proprietà di Open Fiber. Ora c’è attesa per una possibile ulteriore cessione a Cdp, come viene dato a questo punto altamente probabile tra gli analisti finanziari, della restante quota non venduta a Macquarie, con lo scopo appunto di passarne il controllo gestionale alla Cassa Depositi e Prestiti.

A quel punto la strada per la rete unica, come ipotizzata anche dal Governo, sarebbe chiaramente in discesa e non ci sarebbero più ostacoli all’integrazione tra Tim e Open Fiber.