Lunedì 14 dicembre 2020 - 10:40

RSE, Scenari energetici: Italia alla sfida della decarbonizzazione

Incontro di approfondimento dedicato alla memoria di M. Gallanti

Milano, 14 dic. (askanews) – Le prospettive di evoluzione dello scenario energetico del nostro Pese in aderenza agli obiettivi di completa decarbonizzazione perseguiti dall’Unione Europea sono stati al centro della web-conference organizzata da RSE – Ricerca Sistema Energetico – il 10 dicembre 2020 e alla quale hanno partecipato oltre 200 persone. L’incontro di studio è stato dedicato alla memoria di Massimo Gallanti, ricercatore di RSE scomparso nel 2019, figura di studioso di riferimento tra gli addetti ai lavori nel mondo dell’energia. L’impegno professionale di Gallanti nello sviluppo degli scenari energetici -c ome ha ricordato in apertura di convengo Sara Romano, direttore generale al Ministero dello sviluppo economico) – ha fatto sì che oggi tali analisi costituiscano atto fondante per la definizione e l’attuazione della politica energetica del Governo.

Dopo l’introduzione di Romano Ambrogi e Maurizio Delfanti, – rispettivamente responsabile. Strategie, e amministraotre delegato di RSE – Maria Gaeta, responsabile del gruppo Scenari e Analisi di Sistemdi RSE, ha sintetizzato le linee principali dello scenario energetico nazionale al 2050. Nei limiti e con le procedure vigenti nella comunità scientifica, le analisi di RSE – condotte con i modelli di ottimizzazione e i dati prospettici del fabbisogno energetico e delle tecnologie di produzione e utilizzo – hanno permesso di delineare un quadro che, come ha detto Gaeta, “serve a suscitare ulteriori domande sulle azioni necessarie per predisporre la transizione energetica”.

Alberto Gelmini, responsabile del gruppo di ricerca presso RSE, ha poi affrontato il tema delle conseguenze dello scenario in termini di adeguamento del sistema elettrico nazionale, sia in termini strutturali, sia per quanto riguarda la sua gestione. Il vettore elettrico sarà centrale nello scenario di decarbonizzazione – ha evidenziato – anche in accoppiamento con altri settori chiave dell’energia e, come già si è cominciato a sperimentare, le infrastrutture e la gestione del sistema necessitano di una profonda trasformazione.

I rappresentanti dei gestori delle reti nazionali di trasporto di elettricità Francesco Del Pizzo – responsabile Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento di Terna – e Camilla Palladino – executive vice president Corporate Strategy & Investor Relations di Snam – hanno commentato il lavoro di RSE, mettendo in luce l’utilità del dialogo e del confronto basato sui migliori dati scientifici e su presupposti condivisi. A loro ha fatto eco Massimo Beccarello, vicedirettore delle Politiche Industriali di Confindustria, soffermandosi anche sul ruolo di Massimo Gallanti nell’introduzione del mercato elettrico in Italia e nelle ricadute industriali delle politiche di efficienza energetica e di promozione delle fonti rinnovabili.

In chiusura del convegno è intervenuto il presidente di ARERA, Stefano Besseghini, cha tratteggiato la “fase ascedente” della creazione di scenari, basati su solide informazioni e sulla credibilità dell’analisi che guarda alla realtà in modo critico, senza peraltro temere la possibilità che intervenga il breakthrough tecnologico. “La capacità di interpretare l’evoluzione tecnologica è un punto di forza di RSE” ha ribadito Besseghini. Il presidente di ARERA ha proseguito citando anche la “fase discendente”, quella cioè durante la quale, come nell’occasione del webinar, vengono restituiti i risultati dell’analisi di scenario, per animare una discussione basata sull’ascolto e la condivisione. Gli scenari infatti “non sostituiscono la fase decisionale,

-ha detto- ma permettono di portare a sintesi l’incertezza del presente, gli errori del passato e gli ideali del futuro; per questo, l’appuntamento annuale per un convegno sugli scenari proposto da RSE è un’ottima iniziativa”. Iniziativa che rispecchia in pieno le motivazioni che portarono, con scelta illuminata, a fondare l’istituto della Ricerca di Sistema.

Ai seguenti link è possibile ora scaricare il volume della Collana RSE Colloquia) che raccoglie una raccolta di scritti di Massimo Gallanti, commentati da personalità del mondo dell’energia (http://www.rse-web.it/colloquia/Lo-sviluppo-del-sistema-elettrico-ed-energetico-Il-contribut.1.page