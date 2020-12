Lunedì 14 dicembre 2020 - 15:33

Lombardia prima per aziende che hanno investito in tecnologie verdi

Classifica in 11mo rapporto GreenItaly di Symbola e Unioncamere

Milano, 14 dic. (askanews) – Con 77.691 imprese, la Lombardia è al primo posto in Italia nella graduatoria regionale per numero assoluto di aziende che hanno investito, o investiranno entro l’anno, in tecnologie verdi. Lo si legge nell’undicesimo rapporto GreenItaly della Fondazione Symbola e di Unioncamere che mette in luce come sia Milano, a livello provinciale, l’area più virtuosa della Lombardia con le sue 30.902 imprese green. Seconda è Brescia con 10.201 imprese, il terzo gradino del podio è occupato da Bergamo a quota 8.095. Seguono Monza e Brianza con 5.932 e Varese con 5.867; poi Como con 4.251; Pavia con 2801; Mantova con 2691; Lecco con 2403; Cremona con 1921; Sondrio con 1383 e infine Lodi con 1244.

L’ottimo risultato della provincia di Milano è confermato anche su scala nazionale: Milano è al primo posto in Italia nella graduatoria provinciale per numero di imprese green. Ma i primati della regione non si fermano qui: con 137.097 contratti stipulati a green jobs dalle imprese per il 2019, la Lombardia è al vertice anche della graduatoria regionale per numero di contratti stipulati o programmati entro l’anno. Un primato nazionale che vanta anche Milano, con le sue 74.062 mila attivazioni di contratti a green jobs previste a livello provinciale, il 14,2% del totale nazionale.

Tra i protagonisti lombardi della sostenibilità citati nel rapporto ci sono A2a, Borio Mangiarotti SpA, Bosch, Bottega Veneta srl, Coima S.r.l, Foppa Pedretti Spa, Giorgio Armani Spa, Kartell Spa, Maire Tecnimont Spa., Moncler Spa, Prada, Radici Group e Versalis S.p.a.