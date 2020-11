Domenica 29 novembre 2020 - 15:57

Unicredit: in serata riunione informale consiglieri su governance

Il ruolo di Mustier e la partita Mps

Milano, 29 nov. (askanews) – In serata si terrà una riunione informale tra i consiglieri di Unicredit con al centro il tema della governance, in vista del rinnovo dell’intero cda che scadrà, incluso il Ceo Jean Pierre Mustier, con la prossima assemblea di aprile. Lo si apprende da fonti finanziarie dopo che questa mattina Il Sole 24 Ore aveva scritto che oggi si sarebbe riunito un cda straordinario, parlando di “grande incertezza” sulla permanenza di Mustier alla guida della banca, incertezza che potrebbe essere intrecciata con le future strategie della banca, con il Ceo freddo verso eventuali operazioni di M&A e il mondo politico e delle istituzioni che premono per un matrimonio con Mps.

Questa settimana partirà formalmente il processo di rinnovo del cda con la riunione del Comitato nomine. L’ex ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, è già stato cooptato in consiglio come presidente designato per il prossimo mandato.