Giovedì 26 novembre 2020 - 12:07

Banca Finint nomina nuovo cda, da gennaio Fabio Innocenzi sarà l’Ad

Giovanni Perissinotto vicepresidente

Milano, 26 nov. (askanews) – Dal primo gennaio Fabio Innocenzi sarà il nuovo amministratore delegato di Banca Finint, mentre Giovanni Perissinotto sarà vicepresidente. L’assemblea del gruppo ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione che risulta così composto: Enrico Marchi (presidente), Giovanni Perissinotto, Giorgio Stefano Bertinetti, Fabio Innocenzi, Massimo Mazzega, Fabrizio Pagani e Giuliana Scognamiglio.

“Con orgoglio e soddisfazione – ha affermato Marchi – posso affermare che siamo riusciti ancora una volta a riportare in Veneto brillanti professionalità che hanno saputo esprimersi con qualità ed eccellenza nel mondo bancario e della finanza in generale. I prossimi mesi saranno impegnativi e sono numerose le sfide che ci attendono: dare spinta e impulso alla ripartenza dell’economia del Paese attraverso il sostegno alle imprese e all’economia reale, affinchè il periodo che stiamo vivendo non sia un freno agli investimenti e allo sviluppo. Saremo anche impegnati nella gestione degli Npl ed Utp, questo con nuovi strumenti che consentano alle banche di recuperare liquidità da reimmettere in circolo a sostegno di famiglie e imprese, e sul fronte delle aggregazioni e ristrutturazioni per scongiurare il pericolo che il nostro sistema produttivo perda know-how e opportunità a causa della situazione di crisi generata dal protrarsi della pandemia”.

“Sono molto contento – ha proseguito Marchi – che un banchiere con grande esperienza come Fabio Innocenzi abbia accettato di unirsi a noi e sono certo che potrà dare un grande contributo al processo di crescita di Banca Finint e un ulteriore impulso allo sviluppo delle grandi professionalità presenti nel nostro gruppo. Le sue esperienze nel mondo delle banche in generale e in quello del wealth e asset management in particolare, saranno per noi un’ulteriore occasione di crescita e di sviluppo delle aree di attività. Voglio infine sottolineare anche l’ingresso in Cda di Massimo Mazzega, un banchiere che ha saputo farsi apprezzare sia nel mondo bancario, dalla Cassa di Risparmio di Venezia a Unicredit, sia per il grande lavoro in Alba Leasing”.