Mercoledì 25 novembre 2020 - 20:11

A2A Energia cresce nel servizio di Salvaguardia

Assegnate forniture elettricità in quattro regioni

Roma, 25 nov. (askanews) – A2A Energia, società del gruppo A2A “attiva nella vendita di energia elettrica, gas e servizi per l’efficienza energetica, conferma la sua linea strategica di sviluppo” e vince una gara “importante di rilevanza nazionale”. Lo comunica la multi-utility, sottolineando che “ad A2A Energia sono stati assegnati due lotti nella gara per l’individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia per gli anni 2021 e 2022, per un volume complessivo di circa 700 gigawattora all’anno”.

I lotti “riguardano le regioni Lombardia (lotto 2) e Toscana, Marche, Sardegna (lotto 4), a fronte di un lotto gestito nel biennio 2019 e 2020 (Toscana, Marche, Umbria)”. Questa aggiudicazione “rafforza ulteriormente la volontà di sviluppo e di crescita di A2A Energia sul mercato della vendita di energia elettrica e gas in tutti i mercati e in tutti i segmenti di clienti”.