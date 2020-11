Venerdì 20 novembre 2020 - 14:00

Inps: da aprile autorizzate 3,4 mld Cig Covid, ad ottobre +38%

In Lombardia il maggior numero di ore autorizzate

Roma, 20 nov. (askanews) – Il numero totale di ore di cassa integrazione guadagni autorizzate nel periodo dal primo aprile al 31 ottobre 2020, per emergenza sanitaria, è pari a 3.388,1 milioni di cui: 1.628,2 milioni di Cig ordinaria, 1105,4 milioni per l’assegno ordinario dei fondi di solidarietà e 654,4 milioni di Cig in deroga. Lo ha reso noto l’Inps.

Nel mese di ottobre 2020 sono state autorizzate 330 milioni di ore, il dato fa registrare una variazione congiunturale del +38,1% rispetto alle ore autorizzate a settembre 2020.

Per quanto riguarda le regioni, è la Lombardia che ha avuto, nel mese di ottobre 2020, il maggior numero di ore autorizzate di Cig ordinaria con 44,3 milioni di ore, seguita da Piemonte e Emilia Romagna rispettivamente con 20,8 e 16,1 milioni di ore. Per quanto concerne la CIG in deroga le regioni che hanno autorizzato il maggior numero di ore sono state: la Lombardia con 15,1 milioni di ore, il Lazio con 10,1 milioni di ore e Campania con 5,6 milioni di ore. Per i fondi di solidarietà, le autorizzazioni si concentrano in Lombardia (35,1 milioni di ore), Lazio (19,5 milioni), Emilia Romagna (11,4 milioni), Veneto (9,7 milioni). Queste quattro regioni assorbono il 70% delle ore autorizzate a settembre nei fondi di solidarietà.