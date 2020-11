Martedì 17 novembre 2020 - 14:01

Le misure principali della legge di bilancio, dai ristori al social housing

Rifinanziati anche il Marebonus e il Ferrobonus

Roma, 17 nov. (askanews) – Dai ristori alle varie categorie dei trasporti, al potenziamento delle politiche abitattive. Ecco le misure del ministero dei Trasporti e Infrastrutture nella Legge di Bilancio. Per il Tpl. Servizi aggiuntivi bus e scuolabus: 200 milioni per il 2021 Risorse per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano indispensabili per lo svolgimento dell’anno scolastico.

Ristori servizi di linea: 20 milioni per il 2021 Nuove risorse da destinare alle imprese di trasporto di persone mediante autobus, di competenza sia statale che regionale per compensare i minori ricavi registrati e per il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing.

Trasporto ferroviario. Sostegno alle imprese ferroviarie: 30 milioni di euro all’anno dal 2021 al 2034 Sostegno alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico.

Riduzione canoni infrastruttura per gli operatori ferroviari: 20 milioni nel 2021 e 10 milioni per ciascun anno dal 2022 al 2026.

Estesa fino al 30 aprile 2021 la riduzione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria per i servizi di trasporto non oggetto di obbligo di servizio pubblico attraverso l’azzeramento dell’intera componente del pedaggio legata ai dati di traffico.

Trasporto ferroviario merci: 5 milioni all’anno dal 2021 al 2026. Sostegno alle imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri ed operatori del trasporto multimodale.

Ferrobonus: 25 milioni nel 2021; 19 milioni nel 2022 e 22 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2026. Rifinanziato il “ferrobonus”, mantenendo ferme le risorse già assegnate dalla legge di bilancio 2020 e dal decreto Rilancio.

Risorse per servizi ferroviari interregionali indivisi: 3,9 milioni all’anno dal 2021 al 2026.

Le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia sono chiamate a provvedere alla programmazione ed alla gestione dei servizi interregionali, secondo le esigenze del territorio.

Si prevede che i collegamenti sulle direttrici Nord/Sud siano gestiti dalla Regione Veneto, mentre quelli della direttrice Est/Ovest dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Porti e trasporti marittimi: 68 milioni per il 2021 per l’ncremento delle risorse del fondo 2020 per compensare le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti e risorse per le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne.

Poi 28 milioni per il 2021 per l’esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali per gli armatori e il personale iscritti nei registro internazionale. Inoltre 20 milioni per il 2021 per compensare gli armatori che operano con navi battenti bandiera italiana per i minori ricavi tariffari. Infine 20 milioni per il 2021 per compensare la riduzione dei ricavi dei terminalisti.

Marebonus: 25 milioni nel 2021; 19,5 milioni nel 2022 e 21,5 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2026. Rifinanziato “marebonus”, mantenendo ferme le risorse già assegnate dalla legge di bilancio 2020 e dal decreto Rilancio.

Tariffe sociali per la Sicilia: 25 milioni per il 2021 e 25 milioni per il 2022 Risorse per favorire la mobilità aerea da e per la Regione Sicilia.

Trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina: 7,5 milioni per ciascun anno dal 2022 al 2026 Collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina.

Rimozione delle navi abbandonate nei porti: 2 milioni nel 2021 e 5 milioni per il 2022 e per il 2023.

Costituzione di un fondo finalizzato alla rimozione delle navi abbandonate nei porti.

Politiche abitative: per il potenziamento del fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione 160 milioni nel 2021 e 180 nel 2022.

Rifinanziato il Fondo di sostegno alle locazioni rivolto alle famiglie a basso reddito che vivono in un alloggio in affitto.

Misure senza oneri. Regime fiscale nautica da diporto: regime fiscale agevolato per la cessione di navi, a ricorrere di alcune condizioni (si richiede ad esempio che la nave da trasferire abbia effettuato un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento). Strade: Lioni-Grottaminarda, riassegnazione delle risorse residue in capo alla gestione commissariale ai competenti Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello Sviluppo economico per il completamento della strada Lioni-Grottaminarda.

