Domenica 15 novembre 2020 - 12:24

Ue, Gentiloni: proposta su patto stabilità entro estate 2021

Aprire ora una discussione è imprudente

Roma, 15 nov. (askanews) – “Quali regole torneranno” dopo la sospensione della clausola del patto di stabilità fino alla fine del 2021 “sarà oggetto di una grande discussione. Farò proposte tra la primavera e l’estate dell’anno prossimo. Sarebbe imprudente aprire una discussione sulle regole in questi giorni e settimane”. Lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni, nel corso della rassegna “Futura”.

Gentiloni ha ricordato che “abbiamo scritto ai diversi governi europei circa un mese fa, confermando che fino alla fine del 2021 sarà in vigore questa clausola di sospensione del patto di stabilità. Se guardiamo alle nostre previsioni economiche ci rendiamo conto che la ripresa sarà probabilmente più lenta di quanto immaginato e, quindi, dire che le regole del patto sono sospese fino alla fine del 2021 non significa che tornano in vigore dal 1 gennaio del 2022”.

Vis