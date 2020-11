Sabato 14 novembre 2020 - 13:21

Bonomi a Cgil: Patto per l’Italia, soluzioni per il Paese

C'è la necessità di mettersi attorno a un tavolo

Roma, 14 nov. (askanews) – In un rapporto di interlocuzione “anche duro”, oggi “c’è la necessità di mettersi attorno a un tavolo per un Patto per l’Italia. Al di là delle differenze troviamo le soluzioni per il Paese”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo alla rassegna “Futura” organizzata dalla Cgil.

Bonomi ha ricordato di aver “chiesto più più volte un Patto per l’Italia, le decisioni che prendiamo oggi influiranno molto sulla traiettoria del futuro economico, ma soprattutto sociale dei prossimi 30 anni”. Secondo il numero uno di Confindustria “è il momento delle responsabilità. Attraverso la nostra capacità di dialogo, confronto, mediazione bisogna trovare le soluzioni”.

Bonomi si è poi lasciato andare a una battuta sull’organizzazione dell’evento della Cgil: “Non era scontato, un invito in un momento storico non solo per l’Italia. Viviamo la drammaticità di questo momento. Vorrei fare una battuta: nel complimentarmi con la società di comunicazione che sta organizzando questo evento posso dire fin d’ora che siamo ben lieti di accettare la loro ammissione in Confindustria perché siamo inclusivi”.