Venerdì 13 novembre 2020 - 21:15

Tim, via libera governo con prescrizioni a fondo Kkr in FiberCop

Avvio operatività in primo trimestre 2021

Roma, 13 nov. (askanews) – Via libera dal governo all’ingresso del fondo americano Kkr in FiberCop, la società della rete secondaria di Tim in cui è entrata anche Fastweb attraverso il conferimento della partecipazione di FlashFiber. Lo si apprende da fonti vicine al dossier. Il via libera è avvenuto con prescrizioni.

Tra queste la richiesta ai soci di “impegnarsi con “correttezza e buona fede” perchè il cda e l’assemblea dei soci FiberCop approvino l’adesione a progetti di interesse pubblico e “in particolare un’eventuale fusione della società con altri operatori del settore, nell’ipotesi che detti progetti non alterino o migliorino la creazione di valore del progetto originario”. Oggi si è tenuto il primo board di FiberCop che si è concentrato in particolare sull’avvio della operabilità prevista per il primo trimestre del 2021.