Venerdì 13 novembre 2020 - 11:09

Landini a Conte: è il momento di fare insieme, riprogettare Paese

Coinvolgere i sindacati

Roma, 13 nov. (askanews) – “E’ il momento di fare insieme, abbiamo bisogno di mettere insieme tante intelligenze, di saper ascoltare perchè il tema è come riprogettare il nostro Paese. Noi non vogliamo tornare a prima del Covid perchè c’erano troppe diseguaglianze, troppe cose che non andavano”. Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, nel confronto con il premier Giuseppe Conte. L’occasione è la prima giornata dell’iniziativa “Futura: lavoro, ambiente, innovazione” promossa dalla Cgil.

Per riprogettare il Paese “rivendichiamo anche che il mondo del lavoro sia coinvolto, che le organizzazioni sindacali facciano parte di questa discussione. Ci sono tante cose da fare: sanità, scuola, infrastrutture, un lavoro che non sia precario”, ha concluso Landini.