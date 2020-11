Venerdì 13 novembre 2020 - 16:46

Birra Perugia sul tetto del mondo: conquista 3 medaglie in Germania

All'European Beer Star 2020 per birrificio umbro risultato ottimo

Roma, 13 nov. (askanews) – Birra Perugia realizza una delle performance migliori di sempre all’European Beer Start di Norimberga, in Germania, ritenuto da molti il concorso più difficile e competitivo del mondo.

Quest’anno c’erano in lizza 2.036 birre, provenienti da ben 42 paesi diversi di tutti i continenti, che sono state giudicate da una severa e qualificata giuria formata da 72 super esperti. Le degustazioni sono state fatte “alla cieca”, a fine Ottobre, e gli attesissimi risultati sono arrivati a novembre.

Questo metodo rigoroso e trasparente è il motivo del successo del concorso, divenuto ormai tra i più prestigiosi del pianeta”, sottolinea Stefan Stang, Managing Director del Bavarian Private Brewers’Association.

Birra Perugia ottiene dunque un risultato prestigioso che la colloca ai vertici mondiali della produzione di birra di qualità. Ben Tre Medaglie, assegnate a Cosmo Rosso (Oro), Suburbia (Argento) e ILA (Argento), a testimonianza della bravura di questo birrificio nel realizzare birre “di alta qualità, genuine e ricche di carattere”.

Un trend che si conferma eccellente per questa giovane realtà, capace in poco tempo di diventare un tassello importante nel panorama brassicolo italiano e internazionale. Non vanno infatti dimenticati i premi già ottenuti in Germania e in Belgio negli anni scorsi, tra cui le medaglie piovute nel 2013, nel 2015, nel 2016 e nel 2018, lo straordinario riconoscimento di Birrificio dell’Anno 2016 e i premi ottenuti quest’anno a Rimini nell’importante concorso Birra dell’Anno di Unionbirrai.

“In un anno così complicato – commentano da Birra Perugia – questi risultati portano lampi di gioia e una rinnovata fiducia nel futuro. Non è un momento facile, con tanti locali chiusi e un mercato praticamente bloccato che mette a repentaglio tutto il settore; per questo siamo ancora più felici dei riconoscimenti ottenuti. Lavorare bene in queste condizioni è significativo e incoraggiante, segno anche della maturità raggiunta da tutto il nostro staff. Questi sono traguardi pazzeschi per una piccola realtà come la nostra,capaci di dare valore al nostro marchio ma anche a quello della città e di tutto il movimento della birra artigianale italiana”.