Giovedì 5 novembre 2020 - 10:15

Catalfo: nelle prossime ore un nuovo decreto con ristori a fondo perduto

L'annuncio della ministra del Lavoro

Roma, 5 nov. (askanews) – Dopo il primo decreto Ristori, “adesso ci sarà un secondo decreto che verrà emanato nelle prossime ore, che andrà a ristorare con un fondo perduto tutte le imprese e partite iva in difficoltà, nel caso in cui ci saranno ulteriori chiusure che riguardano ad esempio enti e organizzazioni non tutelate, non comprese nelle partite iva o altro faremo un fondo perduto che andrà a tutelare anche quelli, ad esempio il terzo settore”. Così la ministra del lavoro, Nunzia Catalfo, intervistata ad Agorà.

