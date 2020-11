Mercoledì 4 novembre 2020 - 13:00

Bankitalia: peggiora situazione delle famiglie, Sud più colpito

"Nel Mezzogiorno lavoratori più esposti a effetti della pandemia"

Roma, 4 nov. (askanews) – La crisi causata dal coronavirus “ha determinato un peggioramento delle condizioni economiche delle famiglie, soprattutto nel Mezzogiorno”. Lo afferma la Banca d’Italia nel rapporto “L’economia delle regioni italiane”, secondo cui al Sud “è superiore la quota di famiglie in cui il principale percettore di reddito da lavoro è occupato in posizioni temporanee e in settori più esposti agli effetti della pandemia”.

“In base ai dati di contabilità nazionale dell’Istat – spiega Palazzo Koch – la spesa delle famiglie residenti si è fortemente ridotta nella prima metà del 2020, più intensamente nel secondo trimestre. Il reddito delle famiglie è stato sostenuto dagli ammortizzatori sociali e dai provvedimenti che ne hanno previsto il rafforzamento”.

“A supporto del reddito dei nuclei meno abbienti – aggiunge Bankitalia – e non coperti da strumenti di altra natura, è stato introdotto il Reddito di emergenza, i cui beneficiari sono più concentrati nelle regioni del Sud e nelle Isole”.