Martedì 3 novembre 2020 - 16:02

Borsa Italiana, ok azionisti Lse a offerta consorzio Euronext-Cdp

L'operazione dovrebbe perfezionarsi nel primo semestre del 2021

Roma, 3 nov. (askanews) – Gli azionisti del London Stock Exchange hanno approvato all’unanimità la cessione di Borsa Italiana al consorzio del gruppo Euronext con Cdp Equity e Banca Intesa SanPaolo. Il via libera, secondo quanto riporta un comunicato, è condizionato al via libera dell’Antitrust europeo, che ha già manifestato di non avere obiezioni alla transazione, e al successivo ok al perfezionamento dell’acquisizione di Refinitiv da parte del Lse.

La dimissione di Borsa Italia e delle sue controllate era una delle condizioni poste dall’Antitrust Ue al Lse per il via libera su Refinitiv.

Ora il passaggio di mano di Borsa Italiana dovrà essere approvato anche dagli azionisti di Euronext e secondo il Lse il tutto dovrebbe perfezionarsi nel primo semestre del 2021.