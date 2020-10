Giovedì 29 ottobre 2020 - 10:00

Istat: fiducia consumatori giù a ottobre, aumenta per imprese

Per le aziende è in crescita per il quinto mese consecutivo

Roma, 29 ott. (askanews) – Diminuisce la fiducia dei consumatori, mentre per le imprese è in miglioramento. A ottobre, secondo l’Istat, “si stima un calo dell’indice del clima di fiducia dei consumatori (da 103,3 a 102) mentre l’indice composito del clima di fiducia delle imprese sale da 91,3 a 92,9”.

“Continua, seppure in maniera più moderata – spiega l’istituto di statistica – il recupero del clima di fiducia delle imprese, che vede l’indice aumentare per il quinto mese consecutivo. Il miglioramento riguarda l’industria e il commercio al dettaglio, mentre si osserva un ripiegamento nei servizi di mercato, soprattutto a causa dell’andamento dei servizi turistici”.

Per le aziende “i livelli raggiunti dagli indici evidenziano che il recupero, rispetto ai livelli precedenti l’emergenza sanitaria, è completo solo per il settore delle costruzioni, che a ottobre segna un valore leggermente superiore a quello dello scorso febbraio”.

“Il clima di fiducia dei consumatori – aggiunge l’Istat – è invece in calo, con un diffuso e marcato peggioramento delle opinioni relative alla situazione economica generale e alla tendenza della disoccupazione, mentre meno negative risultano le valutazioni sulla situazione personale”.