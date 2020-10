Venerdì 23 ottobre 2020 - 14:34

Whirlpool, sindacati scrivono a Conte: subito incontro

Per il Governo "ultima occasione per mantenere promesse fatte"

Roma, 23 ott. (askanews) – Fiom, Fim e Uilm hanno scritto al presidente del Consiglio Conte, per chiedergli un incontro prima di convocare il tavolo con Whirlpool.

“Chiediamo di avere l’occasione di spiegare il punto di vista dei lavoratori e di chiarire che la situazione attuale di Whirlpool è assai diversa da come la Dirigenza aziendale la ha descritta in questi mesi. Il recente rimbalzo della domanda di mercato sta determinando difatti un forte incremento produttivo in tutte le fabbriche italiane del gruppo, ad eccezione di Napoli naturalmente per cui come noto è annunciata la chiusura il 31 ottobre; similmente anche i conti finanziari della multinazionale stanno migliorando e salendo i profitti. Tutto ciò rende la scelta di Whirlpool ancora più odiosa, tanto più se si considera la gravità del momento che stiamo attraversando”.

Per i sindacati delle tute blu “è l’ultima occasione che il Governo italiano ha per mantenere le promesse fatte in questi diciotto mesi ai lavoratori di Whirpool, rinnovate da ultimo durante la campagna elettorale. L’accordo che Whirlpool sta violando è stato siglato a novembre del 2018 non solo con il sindacato ma anche con il governo. Ebbene il Governo ne pretenda il rispetto come stiamo facendo noi. Sono da ieri in corso scioperi in tutte le fabbriche italiane, che proseguiranno anche domani con lo sciopero degli straordinari. La vertenza proseguirà finché tutti i lavoratori non riceveranno la giusta tutela e riprenderanno a lavorare”, concludono.