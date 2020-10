Giovedì 22 ottobre 2020 - 11:04

Whirlpool, Patuanelli: informerò Governo su stop produzione Napoli

"Ero convinto ci fossero le condizioni per continuare"

Roma, 22 ott. (askanews) – “Ero convinto che ci fossero le condizioni per continuare, ma dopo la conferma della decisione di Whirlpool informerò tutto il Governo circa la criticità del sito di Napoli”. Lo avrebbe detto, secondo quanto riferiscono fonti presenti all’incontro su Whirpool, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli.

“Mai come in questa situazione c’è stato il lavoro del Governo, insieme alle istituzioni locali, per trovare ogni strumento per far continuare la produzione a Napoli e far rimanere Whirlpool”, ha aggiunto il ministro.

La scelta di Whirlpool di chiudere Napoli “non è stata presa 18 mesi fa, ma subito dopo la firma dell’accordo dell’ottobre 2018. Siamo in sofferenza e difficoltà verso i lavoratori e lo stabilimento di Napoli. La fabbrica è presidio di legalità”.