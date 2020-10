Giovedì 22 ottobre 2020 - 22:34

Milano, 22 ott. (askanews) – Chiusura in lieve rialzo per la Borsa di New York. A Wall Street l’indice Dow Jones chiuda la giornata guadagnando lo 0,54%. Lo Standard and Poors 500 chiude a +0,52%