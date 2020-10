Giovedì 22 ottobre 2020 - 15:11

Mirafiori riparte con la 500E: l’auto della rinascita

Elkann: "L'inizio di una nuova era"

Torino, 22 ott. (askanews) – Sessant’anni fa era il simbolo del boom economico, oggi lo è della rinascita di Mirafiori. E’ la Cinquecento, modello iconico della Fiat, che oggi Fca ha presentato a Torino alla stampa internazionale nella sua nuova gamma elettrica, con tanto di mascherina tricolore. Dopo la presentazione il 4 marzo di Nuova 500 “la Prima” cabrio e, l’8 giugno, della versione berlina, oggi a Torino è andato in scena al Lingotto, alla Pinacoteca Agnelli, il lancio mondiale del progetto Nuova 500, cioè la presentazione dell’intera gamma 500, pronta per la commercializzazione, e della Nuova 500 3+1 “la Prima” Opening Edition, come dicono in Fiat, il terzo “body” di Nuova 500. “L’inizio di una nuova era”, ha detto il presidente di Fca, John Elkann, incontrando in un breve colloquio il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che insieme alla sindaca di Torino, Chiara Appendino era presente al lancio. Il prezzo base della nuova 500E è di 19.900 euro nell’allestimento Action, 23.700 euro per la versione Passion e 25.200 euro la Icon. Dotata di batteria Lithium-Ion con capacità di 23,8 kWh che consente un’autonomia maggiore di 180 km con ciclo WLTP, che superano i 240 nell’uso urbano, la Action è pensata per i millenials. Icon è invece il top di gamma, con un’autonomia fino a 320 km con ciclo WLTP, che diventano 460 nel solo ciclo urbano. La ricarica è rapida grazie al fast charge in corrente continua fino a 85 kW. Una auto ecologica che fa tornare Mirafiori “alla piena operatività”. “Welcome back future” recita lo spot pubblicitario. Ma la piccola di casa Fiat non è l’unica ad essere prodotta in Italia, ci hanno tenuto a sottolineare in Fca. E proprio il direttore di Mirafiori Luigi Barbieri ha sottolineato come le Maserati e le Alfa Romeo escano dagli stabilimenti italiani. E poi la Jeep Renegade si produce a Melfi, come la 500X, “il Compass lo abbiamo riportato in Italia dal Messico; e poi ci sono le nuove Plug-in Hybrid. Il Ducato si fa da sempre ad Atessa, e ora anche quello elettrico. La Panda nel 2010 l’abbiamo riportata a Pomigliano. E ora abbiamo riportato a casa anche la Nuova 500, Grazie alla 500 elettrica siamo tornati alla piena operatività di Mirafiori e programmiamo l’ingresso di nuove risorse”, ha detto Barbieri. Nello spot dell’auto Leonardo Di Caprio sfreccia alla guida della piccola di casa Fiat, tra giardini e piste ciclabili. L’attore hollywoodiano è il volto del new deal ecologico di Fca, che trasformerà la storica pista del Lingotto a Torino in un gigantesco giardino pensile. Un primo ulivo è stato simbolicamente piantato oggi dal presidente di Fca John Elkann come “simbolo di rinascita”, assieme al presidente del brand Fiat Olivier Francois. Il giardino, in cima allo storico edificio del Lingotto, si chiamerà “Sky Drive” e verrà inaugurato a luglio 2021 insieme a “Casa 500”. Si tratta di 27 mila metri quadrati tra percorsi pedonali, passi carrabili e giardini e trae ispirazione dalla High Line Park di New York, la riqualificazione verde della linea ferroviaria sopraelevata della Grande Mela, che trasportava merci da Chelsea verso il cuore di Manhattan.

