Giovedì 22 ottobre 2020 - 11:36

Inps: da aprile autorizzate oltre 3 miliardi di ore di Cig Covid

A settembre autorizzate 239 mln di ore, -14%

Roma, 22 ott. (askanews) – Il numero totale di ore di cassa integrazione guadagni autorizzate nel periodo dal primo aprile al 30 settembre 2020, per emergenza sanitaria, è pari a 3.058,1 milioni di cui: 1.475,9 milioni di Cig ordinaria, 988,2 milioni per l’assegno ordinario dei fondi di solidarietà e 594 milioni di Cig in deroga. Lo ha reso noto l’Inps.

Nel mese di settembre 2020 sono state autorizzate 239 milioni di ore, il dato fa registrare una variazione congiunturale del – 14% rispetto alle ore autorizzate ad agosto 2020.