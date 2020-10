Martedì 20 ottobre 2020 - 20:14

Toti ha annunciato “il divieto totale di assembramento” in Liguria

"Stop alle manifestazioni di ogni genere"

Genova, 20 ott. (askanews) – “Stiamo per diramare il divieto totale di assembramento in tutta la Liguria. Vogliamo che in questo momento ci sia da parte di tutti i cittadini la massima attenzione. Estendiamo inoltre il divieto di manifestazioni di ogni genere per l’intero territorio regionale”. Lo ha annunciato il governatore della Liguria, Giovanni Toti, facendo il punto sull’emergenza Coronavirus.

