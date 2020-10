Venerdì 16 ottobre 2020 - 11:29

Visco: almeno 2 anni per ritorno economia a livelli pre-Covid

Le politiche fiscali e monetarie devono rimanere accomodanti

Milano, 16 ott. (askanews) – “Stiamo monitorando continuamente la situazione, è molto difficile fare scenari di previsioni in questo periodo. La ripresa proseguirà l’anno prossimo ma non si tornerà ai livelli pre-Covid prima di almeno un paio d’anni”. E’ quanto ha affermato il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, intervistato da Bloomberg Tv. “Dobbiamo considerare come si svilupperà la pandemia, i rischi degli ‘stop and go'”, ha spiegato, e “dobbiamo evitare che le misure” a sostegno dell’economia “vengano ritirare troppo presto”. Le politiche fiscali e monetarie, quindi, “devono rimanere accomodanti”.