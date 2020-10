Mercoledì 14 ottobre 2020 - 18:34

Il governo con 165 voti supera al Senato lo scoglio dello scostamento di bilancio

Approvata anche la Nota di aggiornamento con 164 sì

Roma, 14 ott. (askanews) – Il governo supera in aula al Senato lo scoglio dello scostamento di bilancio, “sconfiggendo” anche il Covid e le assenze provocate dal virus tra i senatori della maggioranza. L’asticella posta al Senato per il voto sullo scostamento era quella del raggiungimento della maggioranza assoluta, pari a 161 sì. Un numero che ha molto preoccupato il centrosinistra in queste ore, ma alla fine sono stati ‘solo’ 5 i senatori dello schieramento assenti permettendo alla coalizione di governo di raggiungere 165 voti (120 astenuti e 3 contrari), più che sufficienti per l’approvazione della risoluzione presentata dai giallorossi. Analogamente è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef) che richiedeva però la maggioranza semplice (quella rappresentata dai presenti). Qui la maggioranza ha raccolto 164 voti (120 contrari e 3 astenuti).

Sia lo scostamento di bilancio che la Nadef sono due tasselli della cornice della manovra. Il primo ha alla base l’autorizzazione al governo per un’ulteriore scostamento da 24 miliardi di euro nel 2021 con cui finanziare, in deficit, parte della prossima manovra. La seconda prevede gli impegni per il Governo in vista della prossima legge di Bilancio.

La palla è passata ora alla Camera dove nelle prossime ore si svolgerà analoga votazione, con anche qui il tetto della maggioranza assoluta da raggiungere per lo scostamento di bilancio. L’asticella è posta a 315 ma è facile pensare che a Montecitorio, visto lo scarto abbastanza significativo tra maggioranza e opposizione a favore della prima, le assenze di deputati per Covid non avranno una incidenza particolare.

Fdv/int5