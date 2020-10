Martedì 13 ottobre 2020 - 21:56

Autostrade, Atlantia: disponibili a valutare offerta Cdp su 88%

"Esclusiva a Cdp fino al 18 ottobre"

Roma, 13 ott. (askanews) – “Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia ha confermato la propria disponibilità a valutare un’eventuale proposta da parte di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) – unitamente ad altri investitori nazionali e internazionali – per un possibile accordo, relativo all’acquisto dell’integrale pacchetto azionario (pari all’88,06%) della controllata Autostrade per l’Italia S.p.A., idoneo ad assicurare l’adeguata valorizzazione di mercato della partecipazione medesima. Tale ipotesi è aderente alla lettera inviata da Atlantia al Governo lo scorso 14 luglio ed in linea con le deliberazioni del Consiglio di amministrazione. Atlantia ha concesso a CDP un periodo di esclusiva fino al prossimo 18 ottobre”. E’ quanto si legge in una nota di Atlantia.