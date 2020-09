Martedì 29 settembre 2020 - 15:37

Bonomi a Conte: serve una rotta precisa e un approdo sicuro

Definire un quadro netto di poche e decisive priorità

Roma, 29 set. (askanews) – “Serve una rotta precisa per dare significato complessivo alle misure e per tracciare la rotta serve un approdo sicuro”. E’ questo il messaggio lanciato al premier Giuseppe Conte dal presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in occasione dell’assemblea annuale.

In vista della stesura del Recovery Plan occorre, secondo Bonomi, “definire un quadro netto e chiaro di poche decisive priorità su cui riorientare la crescita del Paese”.