Mercoledì 23 settembre 2020 - 18:46

Mediaset-Vivendi, Agcom: decisione solo dopo la pronuncia del Tar

Dopo Corte Ue non ci sono oggi condizioni per adottare decisioni

Milano, 23 set. (askanews) – Sulla vicenda Mediaset-Vivendi, l’Agcom aspetta che si esprima il Tar del Lazio prima di prendere una decisione dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che ha di fatto bocciato la normativa italiana che impediva l’incrocio tra Mediaset e Tim, facendo rientrare Vivendi in possesso dell’intero suo 29,9%, dopo che una quota del 19,9% era stata congelata in un trust, avendo la società francese già una quota del 23,4% di Telecom e quindi contravvenendo, secondo l’Authority, alle previsioni del Tusmar.

Il Consiglio dell’Agcom, si legge in una nota, ha proseguito nella riunione odierna l’esame della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea nella causa promossa da Vivendi “al termine del quale, alla luce degli approfondimenti giuridici svolti, ha espresso l’avviso che, allo stato, non vi siano le condizioni per adottare decisioni di qualsivoglia natura in ordine alla delibera 178/17/Cons prima che sia intervenuta la pronuncia del Tar del Lazio”.

Il Consiglio dell’Agcom, spiega la nota, ha rilevato “che la sentenza pregiudiziale pronunciata dalla Corte di Giustizia definisce una fase incidentale del processo pendente dinanzi al Tar del Lazio e si rivolge al giudice nazionale e non direttamente alle parti, per cui essa non pone un problema di esecuzione in senso tecnico”. “Ciò che andrà eseguito – conclude l’Agcom – è invece la sentenza del Tar del Lazio, cui spetta dare attuazione alla pronuncia della Corte di Giustizia. Peraltro, rimane incerto quale potrà essere l’effetto conformativo della sentenza del giudice amministrativo”.