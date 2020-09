Lunedì 21 settembre 2020 - 19:42

Sky, Vodafone e Wind3: per rete unica no a integrazione verticale

Gli operatori dopo l'incontro con Cdp e Tim: garantire neutralità

Roma, 21 set. (askanews) – Per la rete unica a banda ultralarga è necessario evitare un’integrazione verticale, perchè va garantita la neutralità rispetto a tutti gli operatori. Lo affermano gli amministratori delegati Maximo Ibarra (Sky Italia), Aldo Bisio (Vodafone Italia) e Jeffrey Hedberg (Wind Tre) dopo l’incontro con gli ad Fabrizio Palermo (Cdp) e Luigi Gubitosi (Tim) sul progetto per la realizzazione di una rete unica di telecomunicazioni via fibra ottica.

I tre ad “auspicano che il progetto di rete possa svilupparsi in maniera coerente con le premesse, dando vita a un operatore non verticalmente integrato, e pertanto capace di garantire condizioni di neutralità e indipendenza rispetto a tutti gli operatori. Se questa prospettiva sarà implementata con effettive garanzie di indipendenza della infrastruttura, una rete Ftth capillare contribuirebbe alla competitività del sistema paese e porterebbe strumenti di connettività all’avanguardia nelle case di tutti gli italiani”.