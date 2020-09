Domenica 20 settembre 2020 - 16:30

Inaugurato il Micam 90. Riparte il settore calzaturiero

Fino al 23 settembre a Fiera Milano Rho

Roma, 20 set. (askanews) – Si è aperta oggi l’edizione numero novanta di MICAM Milano, il Salone Internazionale del settore calzaturiero, in programma fino al 23 settembre 2020, a Fiera Milano Rho, con in mostra le proposte di oltre 600 marchi. Per consentire agli espositori importanti occasioni di business presenti oltre 5000 buyer internazionali, provenienti soprattutto da Italia ed Europa, che MICAM ha individuato e contattato per costruire, anche attraverso di loro, una ripartenza concreta e qualificata per il business delle aziende in mostra.

“Finalmente si riparte. Abbiamo lavorato intensamente a una manifestazione per molti versi unica nel suo genere, per dare un segno forte al settore che richiedeva ad Assocalzaturifici concretezza, rapidità ed efficienza nel supportare le aziende provate dalla crisi sanitaria. Osserva Siro Badon, presidente di MICAM e Assocalzaturifici – Siamo consapevoli che soltanto cambiando si può crescere e per questo abbiamo voluto evolvere la manifestazione attraverso MICAM Digital Show, un nuovo canale digitale attivo da ieri, che affianca gli spazi fisici di MICAM per aiutare le aziende a incontrare i mercati superando i limiti del momento. Inoltre, abbiamo ancora una volta fatto sistema con le manifestazioni degli altri comparti del fashion e ci presentiamo uniti più che mai per permettere agli operatori e ai buyer tante opportunità in più”.

MICAM Milano concentra la propria offerta all’interno di cinque padiglioni. La speciale area, denominata Premium, ospita la proposta più esclusiva di MICAM e, per la prima volta, anche le proposte di MIPEL (fiera internazionale più rappresentativa della pelle e della borsa). Sempre nel padiglione 1, l’area MICAM X, il laboratorio di idee dedicato all’innovazione, offre incontri e iniziative ispirate ai quattro grandi temi lanciati all’edizione di febbraio 2020: Retail del futuro, Sostenibilità, Tendenze e materiali, Heritage & Future. Al Padiglione 3, Wonderland, la particolare piazza ispirata al secondo capitolo della fiaba MICAM in Wonderland che caratterizzerà l’edizione di settembre, rappresentando un omaggio alla creatività che supera ogni limite e ogni ostacolo per trasformarsi in meraviglia e bellezza. Il consueto spazio dedicato agli Emerging Designers vede la presenza di 10 creativi provenienti da Italia ed Europa. Le loro proposte spazieranno dalla riscoperta delle antiche tradizioni alla più spinta ricerca su forme e materiali, con uno stile originale, attento ai valori della sostenibilità e ricco di suggestioni dalle culture di tutto il mondo.

MICAM Milano si svolge in piena sicurezza: tra i provvedimenti adottati, grazie a uno specifico protocollo, pensato per assistere al meglio le esigenze di tutti gli operatori. Sono garantite sempre le distanze sociali necessarie, offrendo percorsi chiari e ben delineati che consentiranno di visitare la manifestazione comodamente e nel pieno rispetto delle norme.

E’ online MICAM Milano Digital Show, powered by NuORDER, un nuovo ambiente digitale in cui la manifestazione è assoluta protagonista, che nasce dall’accordo con la piattaforma NuORDER per supportare anche online la promozione e il business delle aziende.

Grazie a questa opportunità ad alto tasso tecnologico a cui, solo nel primo giorno di apertura hanno effettuato la registrazione 1200 buyer per scoprire le proposte di 150 brand, MICAM completa la sua offerta e si propone ad espositori e compratori come una vera e propria “fiera aumentata” che vede nel digitale un potenziamento delle opportunità della fiera fisica, consentendo trattative e acquisti direttamente online.

A completare l’offerta espositiva ci saranno HOMI Fashion & Jewels Exhibition, manifestazione dedicata all’Accessorio Moda, Bijou e Gioiello Trendy, che si svolge dal 19 al 22 settembre e Lineapelle, mostra internazionale di pelli, accessori, componenti, tessuti, sintetici e modelli, in programma il 22 e 23 settembre, entrambi a Fiera Milano Rho.