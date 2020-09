Mercoledì 9 settembre 2020 - 22:31

A Roma la rassegna “Docu-menti Visioni sul mondo”

Venerdì quinto appuntamento con sostenibilità, energie rinnovabili e finanza

Roma, 9 set. (askanews) – Quinto appuntamento a Roma, venerdì 11 settembre, per la settimana di rassegna “Docu-menti Visioni sul mondo”. L’evento, previsto alle ore 20 nell’Arena Anfiteatro di piazza Mancini, è curato da Sandra Naggar, promosso dal Comitato Don Minzoni e sarà patrocinato da Asvis Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e da Caritas Roma, con Diarioromano e RomaH24 come Media Partner dell’iniziativa culturale per “E-STATE INSIEME Secondo Municipio”, in collaborazione con l’Associazione culturale “Natura, Sport e Spettacolo 2001”. Si seguirà il fil rouge della sostenibilità, il settore della produzione di energia e finanza destinato progressivamente a rafforzarsi nei prossimi anni anche sotto la spinta di alcuni provvedimenti varati dalla Commissione EU.

Verranno analizzati i principali impatti che gli impegni previsti nell’Agenda ONU 2030, e gli altri impegni assunti dai governi sul tema della sostenibilità , stanno avendo e avranno sulle strategie , sugli obiettivi, sulle innovazioni di processo e di prodotto delle imprese nei diversi settori industriali; come le aziende europee ed italiane stanno affrontando questa fase di transizione verso un’economia più sostenibile e come tali cambiamenti possono incidere sulla competitività delle aziende stesse. Il Prof. Carlo Alberto Pratesi si soffermerà sulla sostenibilità come risposta alla transizione verso un’ ‘economia circolare. L’energia da fonte rinnovabile è una via obbligata per il soddisfacimento del bisogno energetico in un’ottica di risparmio e riduzione dell’impatto ambientale. La quota di produzione di energia rinnovabile in Italia sul totale della domanda (35% circa nel 2019 secondo dati Terna) appare ancora ridotta rispetto ad altri paesi europei come Germania e Svezia anche se negli ultimi anni sono stati fatti progressi importanti.

Quali azioni mettere in campo per affrontare le principali difficoltà nell’incrementare tale quota? Dopo una breve analisi del caso Italia verranno discussi gli obiettivi al 2030, le opportunità e le difficolta che i produttori di energia da fonte rinnovabile hanno incontrato e incontrano. Ne parleranno Dott. Giovanni Tula, Responsabile Sostenibilità ENEL Global Power Generation, l’Arch. Claudio Damiani presidente TEA Energia e il Dott. Valerio Andreoli Bonazzi, Presidente Epico Energy.

Il Piano d’azione sulla finanza sostenibile lanciato nel 2018 dalla Commissione Europea, con l’intento di sviluppare per l’Europa una posizione “di guida mondiale nella transizione verso uno sviluppo sostenibile”, comprende proposte di natura molto diversificata volte a: orientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili; gestire i rischi finanziari derivati dai cambiamenti climatici, l’esaurimento delle risorse, il degrado ambientale e le questioni sociali; creare un linguaggio comune per la finanza sostenibile, ovvero un sistema unificato di classificazione dell’UE o “tassonomia” per definire ciò che è sostenibile; creare marchi UE per i prodotti finanziari verdi ( GREEN BONDS) e introdurre l’obbligo, per i gestori di attività e gli investitori istituzionali, di tenere conto dei fattori di sostenibilità nel processo di investimento e di rendere più stringenti gli obblighi di comunicazione. Di tutto questo si parlerà insieme a Banca Generali Private con il District Manager Dott. Alfredo Magrini, con il Consulente private Andrea Petrangeli e con ospiti esperti dei mercati dei capitali.

Al termine del dibattito verrà proiettato un documentario “Energia… libera tutti” promosso da Co.Svi.G Consorzio Sviluppo delle aree Geotermiche, a cura di Bruno Santini e Leonardo Scucchi. Il docufilm racconta l’attuale sviluppo economico toscano, favorito dalla risorsa inesauribile di energia geotermica, utilizzata nella trasformazione dei prodotti agricoli, nell’artigianato, nella ricerca e in tanti altri campi d’interesse strategico. Il docufilm (45 minuti) esplora, scopre e svela la Toscana geotermica attraverso il gioco del nascondino, lungo un itinerario tra le province di Pisa, Siena e Grosseto, che va da una centrale all’altra, da una manifestazione naturale a uno dei parchi caratteristici della natura geotermica. La Toscana detiene il più antico complesso geotermico del mondo, gestito da Enel Green Power, riesce a soddisfare più del 30% del fabbisogno energetico regionale, grazie alla collaborazione con le istituzioni regionali e locali, con il Co.Svi.G. e con le aziende del territorio che utilizzano calore per i loro processi di produzione.