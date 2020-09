Lunedì 7 settembre 2020 - 16:33

TGPoste, Del Fante: in arrivo due nuovi maxi-hub per l’e-commerce

L'AD di Poste Italiane lo ha annunciato al nuovo TG dell'azienda

Roma, 7 set. (askanews) – Poste Italiane triplicherà la capacità di consegne nell’e-commerce grazie all’inaugurazione di due grandi centri di smistamento a Roma e Milano, secondo quanto ha detto l’AD di Poste Italiane, Matteo Del Fante, intervistato da TGPoste, il nuovo telegiornale dell’azienda.

Rispondendo alla domanda di un portalettere che chiedeva cosa fosse in cantiere nel settore del recapito, Del Fante ha detto che “entro la fine dell’anno entrerà in funzione un grandissimo centro di smistamento nella zona di Roma e, nel primo trimestre del 2021, un centro di smistamento ancora più grande, più grande addirittura di quello di Bologna, a Milano. Stiamo sostanzialmente triplicando la nostra capacità di smistare per avere più clienti, per avere più pacchi da portare e quindi consolidare la nostra leadership in questo spazio”.

L’AD di Poste Italiane ha aggiunto che ci saranno novità importanti anche negli Uffici Postali: “Verrà lanciata nelle prossime settimane la possibilità di spedire dagli uffici postali in maniera molto più semplice pacchi a familiari, amici e conoscenti. Quindi sarà attivato un processo molto più agile e fluido di quella che tutti conosciamo essere un’esperienza a volte un pochino troppo laboriosa”.