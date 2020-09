Domenica 6 settembre 2020 - 13:40

Venturi (HPE): sfida 5G deve contare su una rete aperta e sicura

Cruciale garantire che non solo l'edge ma che il core sia aperto

Cernobbio, 6 set. (askanews) – Il 5G “è una sfida tecnologica, geopolitica e finanziaria che cambierà il nostro modo di vivere e lavorare” ma il viaggio verso il 5G “è ancora nelle sue fasi iniziali e le tlc che forniscono servizi 5G e i consumatori devono poter contare su una rete aperta, sicura, collaudata fornita as-a-service”. A sottolinearlo è Stefano Venturi, presidente e Ceo di Hewlett Packard Enterprise Italia, da sempre convinti sostenitori del concetto di open innovation.

“Una delle tante novità introdotte dal 5G, che la differenzia dalle precedenti generazioni, è proprio l’apertura”, ha spiegato Venturi, a margine del Forum Ambrosetti. “Mentre le precedenti generazioni di reti cellulari facevano affidamento su sistemi proprietari e integrati di un piccolo numero di fornitori storici, gli standard 5G sono stati progettati per sfruttare le piattaforme cloud native aperte che consentono alle società di telecomunicazioni di implementare nuovi servizi 5G più velocemente e in modo più flessibile”. “Per realizzare appieno i vantaggi e la potenza del 5G è necessario mantenere questo approccio aperto”, principio fondamentale nella strategia edge-to-cloud platform-as-a-service di HPE, ha sottolineato Venturi, “ma è anche l’approccio più sicuro”. Perché, ha spiegato, “perdita di dati, violazioni della privacy e attacchi informatici a individui, organizzazioni e governi sono possibili se il controllo delle reti 5G cadesse nelle mani sbagliate, e ciò sarebbe più semplice in caso di concentrazione del controllo tecnologico in capo a poche realtà”.

Per questo motivo, ha concluso il numero uno di HPE Italia, “riteniamo cruciale garantire che non solo l’edge ma il core della rete sia aperto. Questa è la parte più sensibile della rete e gli operatori, così come le autorità governative, devono essere certi di lavorare con partner fidati e tecnologie sicure”.