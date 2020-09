Domenica 6 settembre 2020 - 13:00

Pisano: intesa su rete unica primo passo, segua percorso ambizioso

In Italia prima o poi dobbiamo fare i conti con il 5G

Milano, 6 set. (askanews) – La lettera di intenti tra Tim e Cdp sulla nascita della società della rete “è sicuramente un primo passo importante al quale però dovrà seguire velocemente un percorso ambizioso, non facile”. Lo ha dichiarato il ministro per l’Innovazione e la digitalizzazione, Paola Pisano, nel corso del suo intervento al Forum Ambrosetti, sottolineando il fatto che in Italia “prima o poi dobbiamo fare i conti con il 5G e non sarebbe male fare i conti prima e non dopo”.

“La composizione societaria del soggetto che sarà chiamato a realizzare la società ha animato molto il dibattito politico ed è una cosa importante però – ha sottolineato – vorrei vedere la questione anche dal lato tecnico, il lato del risultato finale da ottenere che non è da mettere in secondo piano. Sia la rete sia altre infrastrutture hanno bisogno di tecnologie che siano a prova di futuro, non dicono lontano ma almeno prossimo. Significa – ha proseguito – che dobbiamo dotarci fin da subito all’interno di queste infrastrutture di tecnologie che non devono essere superate immediatamente da tecnologie più efficienti e meno costose”.

“In Italia prima o poi dobbiamo fare i conti con il 5G, non sarebbe male fare i conti prima e non dopo – ha proseguito il ministro – se non riusciamo a essere lungimiranti nella nostra visione delle infrastrutture, queste tecnologie prima o poi arriveranno da noi e noi non sapremo come gestirle perchè sappiamo già che in altri paesi vicini a noi il 5G viene già utilizzato ed è già la realtà. Quindi – ha concluso la Pisano – meglio iniziare a porci le sfide future piuttosto che cercare di vincere sfide passate, dove tra l’altro hanno già vinto altri Paesi o soggetti”.