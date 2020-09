Domenica 6 settembre 2020 - 15:41

Gualtieri: non disperderemo risorse Ue, Italia sarà migliore

Ministro rassicura platea Ambrosetti: calo Pil non sarà a due cifre

Cernobbio, 6 set. (askanews) – Le risorse del Recovery Fund non saranno disperse in micro progetti, ma verranno utilizzate al meglio per realizzare ampi piani di riforma che hanno l’ambizione di rendere l’Italia, una volta uscita dall’emergenza, un Paese migliore di come era prima. E’ l’impegno che il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha preso di fronte alla platea di manager e imprenditori presente alla giornata conclusiva del Forum Ambrosetti. Sui conti del Paese ha voluto rassicurare: per il 2020 “la nostra stima di contrazione annuale del Pil è ben inferiore a quanto stimato da altri previsori e non è a due cifre”. E sul futuro prossimo ha detto: “Siamo consci dei rischi relativi alla ripresa dei contagi, a fattori stagionali e climatici, a una serie di variabili anche sulla domanda estera” ma “riteniamo che su un orizzonte più lungo la situazione andrà migliorando e che i progressi sul fronte vaccini e terapie porterà a un ritorno graduale alla normalità nel 2021”.

Parlando delle ingenti risorse che arriveranno dal Recovery Fund, Gualtieri ha sottolineato la “determinazione a utilizzarle al meglio, non disperdendole in mille rivoli di micro progetti”. Il governo intende “concentrarsi su progetti coordinati e coerenti lungo direttrici di azione e riforma, sulla quale stiamo lavorando e ultimando il nostro lavoro”. Le risorse europee, ha spiegato il ministro, “sono una partita fondamentale su cui stiamo lavorando per fare presto e bene: presto significa non aspettare la scadenza ufficiale di aprile ma dal primo giorno in cui i regolamenti saranno in Gazzetta, e auspichiamo che questo avvenga a gennaio, spero che si possa partire con la presentazione ufficiale dei progetti”.

“L’Italia ha una occasione unica e irripetibile – ha concluso Gualtieri – La nostra ambizione è alta e il nostro impegno non è portare l’Italia a come era prima della crisi, perché quella Italia non era abbastanza forte, equa e sicura come la vorremmo. Il nostro impegno è per ritrovarci all’uscita di questa emergenza in un Paese migliore nel quale gli italiani possano riconoscersi, con più fiducia e coraggio”.