Domenica 6 settembre 2020 - 14:44

Alcune cose interessanti che ha detto il ministro Gualtieri

"La contrazione annuale del Pil non sarà a 2 cifre"

Roma, 6 set. (askanews) – “E’ chiara la nostra determinazione a non perdere queste risorse importanti e a utilizzarle al meglio, non disperderle in mille rivoli di micro progetti” ma intendiamo “concentrarci su progetti coordinati e coerenti lungo direttrici di azione e riforma, sulla quale stiamo lavorando e ultimando il nostro lavoro”. E’ quanto ha dichiarato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nel corso del suo intervento al Forum Ambrosetti, in riferimento alle risorse che arriveranno dal Recovery Fund. “La previsione sarà pubblicata a fine settembre nella Nadef ma posso dirvi che la nostra stima di contrazione annuale del Pil è ben inferiore a quanto stimato da altri previsori e non è a due cifre”, ha anche affermato il ministro.

“Siamo consci dei rischi relativi alla ripresa dei contagi, a fattori stagionali e climatici, a una serie di variabili anche sulla domanda estera” ma “riteniamo che su un orizzonte più lungo la situazione andrà migliorando e che i progressi sul fronte vaccini e terapie porterà a un ritorno graduale alla normalità nel 2021 e, se non ci saranno altri shock, l’economia riprenderà”, ha aggiunto Gualtieri.

La “strategia di bilancio sarà di medio termine e indicherà anche un sentiero significativo di riduzione, di discesa del rapporto debito/Pil solido e sostenibile”, parlando della messa a punto della prossima Nota di aggiornamento del Def.

Nei piani di riforma, così sempre il ministro, “daremo un forte sostegno alle infrastrutture digitali: abbiamo posto la prospettiva per una rete unica, credo positiva e utile per accelerare gli investimenti e avere una rete neutrale e aperta a tutti”. Questo ci deve portare a sostenere il lavoro sulle aree grigie, che stentava particolarmente. Non penso – ha aggiunto – però solo alla fibra, penso anche al cloud, ai data center: queste componenti saranno fortemente presenti nei nostri piani”.

