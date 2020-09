Sabato 5 settembre 2020 - 22:23

Rete unica: gioco di sponda tra Conte e Gubitosi su rete unica

A Cernobbio processo presentato come irreversibile

Roma, 5 set. (askanews) – Il Governo, “e Gubitosi lo sa, e’ per una infrastruttura inclusiva, aperta, che possa aprirsi a quanti piu’ stakeholder possibili”.

Lo ha sottolineato il premier Giuseppe Conte, intervenendo al Forum Ambrosetti a Cernobbio, parlando del progetto di rete unica per il quale rappresenta un obiettivo Paese che guarda al futuro dal quale non si potrà più tornare indietro.

“L’accordo tra CdP e Tim e’ stato un passo importante e significativo”, ha affermato il premier mentre poco prima, in conferenza stampa, l’a.d. di Tim, interpellato in merito a come pensa si regolerà l’Autority UE quando si dovrà esprimere sulla futura societa’ della rete, aveva detto “che Tim avrà maggioranza ma non il controllo, il controllo sarà condiviso”. Per cui è evidente il ragionamento del manager che questo dovrebbe fugare ogni dubbio per il vaglio delle autorità di regolamentazione.

Il premier sul punto ha continuato spiegando che si trattera’ “di un percorso molto articolato, sia dal punto di vista dell’integrazione delle reti, sia rispetto al vaglio delle Authority di controllo sia nazionali che europee, ma confidiamo che possa completarsi quanto prima avvalendosi del ruolo strategico e ‘paziente’ di Cdp. Farò di tutto finché ci sarò affinché questo progetto sia realizzato”. Un processo presentato come irreversibile da Conte e Gubitosi e per il quale ha auspicato il Presidente del Consiglio una cablatura completa dell’Italia in 3, massimo 4 anni. Sfida raccolta dall’AD di Tim.