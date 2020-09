Sabato 5 settembre 2020 - 20:12

Conte: Rete unica completa quanto prima, sia aperta a tutti

Non possiamo perdere opportunità per infrastruttura fondamentale

Milano, 5 set. (askanews) – “Non possiamo perdere questa opportunità per sostenere la nascita di una rete unica in fibra ottica, infrastruttura fondamentale per il Paese che il governo intende promuovere e rispetto alla quale è stato fatto un primo passo significativo sono 14 anni che si aspettava, con la lettera di intenti siglata da Tim e Cdp”. A dirlo il premier Giuseppe Conte durante il suo intervento al 46esimo forum Ambrosetti. “Si tratta di un percorso molto articolato – ha aggiunto – ma confidiamo possa completarsi quanto prima, avvalendosi del ruolo di investitore strategico e paziente di Cdp. Siamo per una infrastruttura inclusiva aperta, aperta a quanti più stackeholders”.