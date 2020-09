Venerdì 4 settembre 2020 - 17:53

Piazza Affari chiude in calo, pesa tonfo Wall Street

L'Ftse Mib ha ceduto lo 0,82%

Roma, 4 set. (askanews) – Chiusura negativa per Piazza Affari, sotto pressione come le altre piazze europee per il tonfo di Wall Street, con il Dow Jones che cede l’1,7%. L’Fuse Mib ha ceduto lo 0,82%. Leggermente in rialzo lo spread Btp-Bund che ha chiuso a 156 punti, con un rendimento dell’1,08%.

Come detto, in calo anche le altre borse europee, con Londra che ha ceduto lo 0,88%, superata da Francoforte, in ribasso dell’1,65%. Male anche Parigi, che ha chiuso in calo dello 0,89%.

Sul listino, in evidenza oggi Banco Bpm che ha guadagnato il 3,51%, mentre Fca prosegue il trend rialzista, in progresso dell’1,74%, seguita da Cnh che guadagna l’1,6%. Sul fronte opposto, Exor ha lasciato sul terreno il 4,11%, mentre Atlantia ha perduto il 3,37% sempre alla prese con il destino incerto di Aspi.